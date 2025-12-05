300種類以上の動物たち！ わだ‐ペット牧場 “ケイティ”こと、モデルの田中景子リポーターが、大分県内各地で話題になっていることやお店を調査します♪ 今回は大分県大分市下郡にある「わだ‐ペット牧場」へ。珍しい動物たちと出合えるということで、ケイティがお邪魔しました。店主の和田さんによると、昆虫や魚も含めると、なんと約300種類もの動物がいるそうです！ 今人気上昇中！モルモット