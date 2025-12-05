お鍋に欠かせない白菜やネギ、せっかくならおいしいものを選びたい！スーパーで即実践できる“目利き術”をご紹介します。【写真を見る】ネギの頭は3本・4本どっちがおいしい？プロはここを見る！白菜・大根 冬野菜の目利き術【ひるおび】おいしい長ネギは葉が多く分かれている！？長ネギは、白い部分も緑の部分も、実は「葉っぱ」です。野菜ソムリエプロの横山美紀さんによると、注目すべきは緑の部分の本数。「4本」のものや「3