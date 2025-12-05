プロ野球・中日は5日、阿部寿樹選手の入団会見をナゴヤ球場で行いました。阿部選手は2015年ドラフト5位でHondaから中日に入団。ルーキーイヤーから1軍出場を重ねると、2020年には115試合に出場し、初の2桁本塁打となる13HRを放ちました。その後も躍動を続けていましたが、22年オフには涌井秀章投手とのトレードで楽天に移籍。移籍3年目でありプロ10年目・36歳を迎えた今季は、43試合の出場で打率.219、3本塁打、8打点という成績を