きょう未明、傷害などの罪で勾留されていた50代の被告の男が、入院していた静岡県伊豆の国市の病院から逃走しました。男はさきほど、三島市内で身柄が確保されました。午前2時ごろ、防犯カメラがとらえていたのはメガネをかけた男の姿。病院から逃走した島田健太郎被告（54）です。記者「病院から続く道の脇にある郵便局の防犯カメラに、男が西の方向へ歩いていく様子が写っていたということです」警察によりますと、島田被告はき