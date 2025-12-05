ドジャースのT・ヘルナンデス＝10月、フィラデルフィア【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの外野手T・ヘルナンデスがトレードされる可能性があると4日、スポーツ専門サイト「アスレチック」が報じた。「トレード候補として名前が挙がっている。ドジャースは成立の見込みが薄いと考えているようだが、発想自体は理にかなっている」と伝えた。T・ヘルナンデスは今季134試合に出場して打率2割4分7厘、25本塁打、89打点を