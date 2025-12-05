「東京コミコン2025」が5日、千葉・幕張メッセで開幕を迎えた。同イベントはアメコミ、映画、ポップカルチャーの祭典で、16年から開催され、今年で9回目の開催。MCを務めた中丸雄一（42）、アンバサダーの山本耕史（49）、PR大使の伊織もえが開会に先立ちあいさつをすると、場内が暗転。白い幕に光が当たり、セレブゲストのシルエエットが浮かび上がった。今年は歴代最多となる23人のセレブが参加する。2日目より参加となるジョニ