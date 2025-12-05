B1東地区所属のアルバルク東京は12月5日、フランク・カミンスキーとの2025-26シーズンの新規契約が決定したことを発表した。 アメリカ出身で現在32歳のカミンスキーは、213センチ115キロのビッグマン。ウィスコンシン大学ではNCAAトーナメントでチームを準優勝へ導き、2015年のドラフト1巡目9位でシャーロット・ホーネッツから指名を受け入団。その後フェニックス・サンズ、アト