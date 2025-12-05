「大腸がんです」▶▶最初からまとめ読み▶▶痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまでお尻からの出血、また痔でしょ…と思ったら大腸がん、しかもステージ4だった!?37歳だったくぐりさんは、仕事優先で多忙な日々を送っていました。睡眠も食事も蔑ろにし、健康を後回しに生活していたら、ある日お尻からの出血が。