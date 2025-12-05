愛知県一宮市に12月5日、名鉄一宮駅直結の新たなランドマーク「イチ＊ビル」がオープンしました。一宮市にオープンした「イチ＊ビル」は、2024年1月に閉店した名鉄百貨店一宮店の跡地にできた新しい商業施設で、5日は開店前から多くの人が行列を作りました。「イチ＊ビル」には地下1階から7階まで、ロフトやダイソーなど生活雑貨や衣料品など40店舗が入っています。名鉄一宮駅の改札直結の4階には