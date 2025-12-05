アイル [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:40)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比23.8％増の13.3億円に伸び、8-1月期(上期)計画の25.8億円に対する進捗率は51.8％に達し、5年平均の48.3％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の23.6％→26.2％に上昇した。 株探ニュース