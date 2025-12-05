5日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比520円安の5万480円で取引を終えた。出来高は2万9792枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万491.87円に対しては11.87円安。 株探ニュース