5日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比36ポイント安の3358ポイントで取引を終えた。出来高は5万1473枚だった。この日のTOPIXの現物終値3362.56ポイントに対しては4.56ポイント安。 株探ニュース