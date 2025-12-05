5日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比405ポイント安の3万280ポイントで取引を終えた。出来高は2978枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万342.65ポイントに対しては62.65ポイント安。 株探ニュース