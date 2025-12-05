5日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前日清算値比変わらずの661ポイントで取引を終えた。出来高は3997枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値667.51ポイントに対しては6.51ポイント安。 株探ニュース