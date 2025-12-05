5日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比10.5ポイント安の1965ポイントで取引を終えた。出来高は233枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1962.18ポイントに対しては2.82ポイント高。 株探ニュース