大和コンピューター [東証Ｓ] が12月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比58.0％減の5800万円に大きく落ち込んだが、8-1月期(上期)計画の2400万円に対する進捗率が241.7％とすでに上回り、さらに5年平均の51.6％も超えた。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の17.6％→4.7％に急低下した。 株探ニュース