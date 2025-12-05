中国籍の無職・田紅波被告（41）は、今年7月〜9月、奈良市内や大阪・関西万博の会場などで観光客3人の財布を盗んだとして逮捕・起訴されました。田被告は、警察の取り調べに対し「中国はキャッシュレス化が進んでいるが、日本はいまも現金を持ち歩く人が多く、防犯意識も低いのでスリがしやすかった。何度も来日していた」などと容疑を認めているということです。田被告のスマホからは、盗んだ33人分のクレジットカードのカ