自民党と日本維新の会は先ほど、衆議院の議員定数削減に向けた法案を国会に提出しました。野党側は反発を強めていて、終盤国会で最大の争点になる見通しです。【写真を見る】【速報】自民・維新が議員定数削減法案を国会に提出自民党と日本維新の会が共同で提出した法案では、衆議院の定数をいまの465から1割を目標に削減し、その方法は与野党による協議会で選挙制度の見直しも含めて検討し、1年以内に結論を出す、としています。