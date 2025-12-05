ミハイロ・ペトロビッチ氏J1名古屋が今季限りで退任する長谷川健太監督の後任として、広島など三つのJクラブを率いた経験があるミハイロ・ペトロビッチ氏（68）と就任に向けた交渉を進めていることが5日、関係者への取材で分かった。現在、条件面を詰めているという。ペトロビッチ氏のJ1監督在任中の通算試合数は594を誇り、長谷川監督に次いで歴代2位。2006年途中から広島の監督を務め、12年に移った浦和では16年にYBCルヴァ