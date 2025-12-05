中国・上海の東方明珠塔近くの柱に設置された監視カメラ/Wang Gang/FeatureChina/AP via CNN Newsource（CNN）中国共産党は、14億人の国民に対する監視と統制を強化するため、人工知能（AI）を活用している。その技術は日常生活にまで浸透し、デモ活動の予測や刑務所の受刑者の感情の監視などにも利用されているという。新たな報告書が明らかにした。こうしたシステムの多くは、これまでも十分に紹介されてきた。国内の検閲システ