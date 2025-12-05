12月4日、『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』（フジテレビ系）が放送された。ゲストには今季限りで引退した中田翔、美馬学、そしてDeNA佐野恵太、楽天・宗山塁らが登場。スペシャルゲストとして松井秀喜もVTR出演し、6月に亡くなった長嶋茂雄さんの思い出を語った。いまや年末の風物詩となっている番組だが、お楽しみはなんと言っても「珍プレー」の数々。ナレーションをアンタッチャブルの2人（山崎弘也、柴田英嗣）が担