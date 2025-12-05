俳優山本耕史（49）が5日、千葉・幕張メッセで、アンバサダーを務める「東京コミコン2025」のオープニングセレモニーに登壇した。同イベントはアメコミ、映画、ポップカルチャーの祭典で、16年から開催され、今年で9回目の開催となる。今年は歴代最多となる23人のセレブが参加する。2日目より参加となるジョニー・デップら3人を除き、20人の姿が見えると、大きな歓声が起こった。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で知られるイラ