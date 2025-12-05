Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年12月5日は、Qi2認証による最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「Zapix 2-in-1 MagSafe ワイヤレス充電器」が、11月に発売したばかりながらお得に登場しています。■この記事で紹介している商品