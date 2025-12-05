30年ぶりの“化粧直し”です。老朽化が進んでいた金沢市の尾山神社では、新年を前に修復工事が完了しました。髙槌 七海 アナウンサー：「金沢市内の中心部にある尾山神社です。今も観光客の方が歩いているこちらの階段。なんと30年ぶりに新しくなりました」尾山神社では、観光客の増加や能登半島地震の影響などにより、正面階段の老朽化が進んでいたため、約30年ぶりに修復工事を行い、先週、工事が完了しました。