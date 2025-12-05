ボクシングＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３＝帝拳）が５日、ＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）との王座統一戦（１７日、両国国技館）へ向けた公開練習を行い、ＳＮＳでの陣営の戦術プランへの批判を覆しての４ラウンド（Ｒ）ＫＯ勝利を予告した。自他ともに認める生意気の高見は「コンディションも体重管理もしっかりバッチリ」と調整に手応え。所属ジムの浜田剛史代表も取材の冒頭に「本