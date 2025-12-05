【モデルプレス＝2025/12/05】女優の北川景子が、12月4日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時〜23時30分）に出演。オーディションに落選し家で泣いていた過去を振り返った。【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ◆北川景子、デビュー当時の強い意志「絶対にうまくいかせたい」放送作家の野々村友紀子から「昔はギラギラしてた？」と問われた北川は「ギラギラしてました！」と即答。「せっかく