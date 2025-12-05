日本中が悲しみに包まれたあの日から、間もなく1年が過ぎようとしている。’24年12月6日、俳優で歌手の中山美穂さんが都内の自宅で亡くなった。大阪で開催予定のコンサートに出発する直前の悲劇。享年54という早すぎる死だった。カラオケバーで持ち歌を披露中山さんは歌手としてもいくつもの名曲を残した。’96年にリリースされた『未来へのプレゼント』の作詞作曲を担当したシンガーソングライターの岡本真夜（51）が思い出すのは