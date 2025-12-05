病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「免疫力アップ」に「四股踏みよいしょ！体操」病原菌やがん細胞を撃退する免疫細胞は、血液に乗って全身をパトロールしています。血流量が増えると、その分免疫力も向上するのです。体の中でもっとも大きな筋肉である大腿四頭筋を動かすことで、ポン