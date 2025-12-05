2025シーズンで現役引退を表明 湯郷ベル・伊藤楓選手／提供：湯郷ベル 女子サッカー岡山湯郷ベルは5日、ゴールキーパーの伊藤楓選手(25)が2025シーズンで現役を引退すると発表しました。 伊藤選手は2025年1月、大阪シルフィードから湯郷ベルに加入しました。5月のトレーニング中にけがをし、9月に復帰しましたが、試合出場はありませんでした。なでしこリーグでは通