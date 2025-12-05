ダイアン ダイアンが、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（午後7時20分〜）副音声の実況トーク『紅白ウラトークチャンネル』で司会を務める。｢つなぐ、つながる、大みそか。｣をテーマにお届けする『第76回NHK紅白歌合戦』。今年も、副音声の実況トーク『紅白ウラトークチャンネル』の放送が決定した。司会は、バラエティー番組を中心に活躍するダイアンの二人と、『サタデーウオッチ９』でキャスターを