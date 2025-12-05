一般人による銃所持が広く認められているアメリカでは1日に1〜2件のペースで銃乱射事件が多発しており、15人に1人が現場に居合わせたことがある「銃乱射事件世代」とまで言われています。アメリカの連邦捜査局(FBI)は公式のYouTubeチャンネルで、銃乱射事件に巻き込まれた際にどうすべきかというムービー「Run.Hide.Fight.」を公開しています。Run. Hide. Fight.- YouTube「Run.Hide.Fight.」は2020年に「FBI公式訓練用ビデオ」と