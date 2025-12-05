カブス・今永昇太投手（３２）、鈴木誠也外野手（３１）が５日、大阪市住之江区のミズノ本社、隣接するイノベーションセンター「ＭＩＺＵＮＯＥＮＧＩＮＥ」で行われた「ミズノアンバサダーミーティング」に参加し、ミズノの担当者やＮＰＢの契約選手らと意見交換などを行った。２６年３月５日に開幕する第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）開幕までちょうど３か月（日本の初戦は３月６日）。これまで侍ジャ