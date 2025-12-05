ＤｅＮＡの平良拳太郎投手が５日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４００万円増の３０００万円でサインした（金額は推定）。今季は１２試合に登板し、４勝３敗１ホールドで防御率２・９５。「物足りない感じのシーズンだったと思いますし、もう少し試合数や出た試合でももう少しイニングを投げれるとよかったなと思います」と振り返った。オフは体幹の強さを高めることを目標にかかげ、来季はさらなる飛躍を誓う