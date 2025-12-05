東條英機。その名を聞けば、近代史に明るくなくとも「A級戦犯」の語を続けざまに唱えることができてしまう。「戦後最大のタブー」とも、長きにわたり評価されてきた。当人は死刑により、1948年12月23日に63年の生涯を終えることとなったが、残された子孫の人生は当然、続いていく。今回話を聞いた東條英利さん（53歳）は、直系の曾孫である。この重たい名を、どのように背負って生きてきたのだろうか。名前をくびきとして