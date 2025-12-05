連日ニュースになっている、インフルエンザの早期大流行。インフルエンザの感染者数が「1医療機関あたり、1週間で30人」を超えると「インフルエンザ警報」が出されるのだが、これが全国平均で「57.84人」（2025年11月24〜30日）。もう警報レベルをはるかに超えているのだ。しかも今年は、「サブグレードK」と呼ばれる新たな変異株が流行しており、まだ免疫を持つ人が少ないと報じられている。「2025年は例年より1ケ月早くシーズン