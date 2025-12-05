ダイドードリンコは5日、クマの出没注意を呼び掛ける「クマ対策自動販売機」を岩手県紫波郡紫波町に設置すると発表した。金銭投入時に「クマ出没注意！」などのメッセージが流れる機能が搭載されており、クマ対策への意識向上につなげる狙いがある。【写真】「クマ出没注意！」音声が流れるクマ対策自販機取り組みは、市街地に出没するクマへの注意喚起を目的に、自動販売機を通じて住民の安全確保に寄与することをめざして企