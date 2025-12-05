お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「あのちゃん」こと歌手でタレントの、あのについて言及した。リスナーのメールで、あのちゃんが同番組のリスナーであることを伝えられた。矢作が「聴くの？ラジオとか」と言うと、小木も「全く興味ないと思ったけど」と反応した。2人は過去にキャンプ番組であのちゃんと共演し