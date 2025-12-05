歌手G−DRAGONが、ニューヨークの地下鉄で撮影した写真と映像を公開した。4日に自身のインスタグラムに掲載。座席に座ってポーズを取るなど、普段はあまりしない演出のショットを公開した。また、高級ブランド、シャネルのロゴ模様のプレッツェル（ドイツ発祥のパン）を持ってポーズを取ったカットもともにアップ。地下鉄のカットとは異なる空間で撮影されたこの写真は、シャネルの「日常の中のラグジュアリー（豪華さ）」コンセプ