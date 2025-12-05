橋本食糧工業は、今年に創業120周年を迎えた。これを祝して11月21日には帝国ホテル大阪にて「創業120周年記念式典」を開催。仕入れ先、得意先など135人を招いて感謝の気持ちを伝えた。同社は日露戦争が終結した1905年に、橋本製餡所として創業。創業以来、現在も作り続けている「さらしあん（粉末あん）」は、冷凍設備が整っていない時代、日持ちがして遠距離にも配送できる画期的な商品として日本全国、アジア圏にも出荷した