トイとアートの交差点として進化を続けるメディコム・トイが、フランスのテキスタイル彫刻家アン・ヴァレリー・デュポンを迎え、新作展「Bestioles（ベスティオール）」を表参道ヒルズ「MEDICOM TOY PLUS」で開催しています。会期は12月14日まで。古着やレースを縫い合わせて立体へと再構築する彼女の代表的手法が、まるで“静かに呼吸する生き物”のような造形を生み出します。photo by ©FASHION HEADLINE“奇妙な生き物たち