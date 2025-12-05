アンカー・ジャパン傘下のアンカー・ストアは、岐阜県初となる常設直営店「Anker Store Outlet 土岐」を、12月12日に土岐プレミアム・アウトレット内にオープンする。 店舗イメージ 店内には、アウトレットならではの割引製品をはじめ、Ankerグループの最新・人気製品約400種類がラインナップされる。モバイルバッテリー、USB急速充電器、ポータブル電源、完全ワイヤレスイ