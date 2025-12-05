群馬県の赤城山に廃棄物を不法に投棄したとして、日本人とトルコ国籍の男らが逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、産業廃棄物収集運搬会社の社長で、トルコ国籍のデミル・エルダル容疑者ら5人です。デミル容疑者らは、ことし10月、群馬県赤城山の山中にコンクリートの破片などおよそ3トンを不法に投棄した疑いがもたれています。ことし7月、近隣住民から通報があり、警察が内偵や検問などを行った結果、逮捕にいた