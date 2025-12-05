楽天に加入することが発表された前田健太投手（３７）が５日、大阪市住之江区のミズノ本社、隣接するイノベーションセンター「ＭＩＺＵＮＯＥＮＧＩＮＥ」で行われた「ミズノアンバサダーミーティング」に参加し、“画伯”ぶりを披露した。ミズノ本社にあるグラブの形をした椅子に得意（？）の絵を求められた前田。同地が大阪とあって、名物のたこ焼き、通天閣などをすらすらと描き、２６年の干支の午の絵も描いてうれしそう