フジテレビ系「ぽかぽか」が５日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。元ＣＡの女性芸人・ＣＲＡＺＹＣＯＣＯは当時の困ったできごとを聞かれ「乗客が機内でスルメを食べていたこと」を振り返った。ＣＯＣＯは「コールベルって言って、ＣＡを呼ぶ呼び鈴が鳴ったんで行ったら。外国の人がすごいパニックになってて。『すげえ匂いがヤバい！』みたいな…。『死人みたいな匂いで』と。で、その人の２個前の