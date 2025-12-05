Ｊ１の神戸は５日、神戸市内のグラウンドで非公開調整を行った。今季限りでの退任が発表されている吉田孝行監督がオンライン取材に応じ、「やはり勝って終わりたいというのもありますし、２試合集中してやるだけ」と、６日の京都戦（サンガＳ）に向けて気合を入れた。神戸が成績に苦しむ２０２２年６月、自身３度目となる監督を請け負った。今季は３季ぶりの無冠となったが、２０２３年は初のリーグ優勝、昨季はリーグ連覇と天