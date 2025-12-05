ＢＴＳのジョングク（２８）と、４人組女性グループ・ａｅｓｐａ（エスパ）のウィンター（２４）に交際説が浮上したと５日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によると最近、オンライン上で「２人の腕にあるタトゥーのデザインが同じでは」という噂が拡散され“カップルタトゥー”というワードが、Ｘのトレンドになったという。そのタトゥーは、３匹の子犬が描かれているとした。また、ステージの際に着用するイ