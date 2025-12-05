タレントの滝沢カレンが５日、都内で「ａｄｉｄａｓＤＲＯＰＳＥＴ４発表会」に出席した。スポーツ用品ブランド「アディダス」が手がけるトレーニングシューズの新モデル発表会。オレンジのシューズを履いて登場した滝沢は「誰かに歩かせてもらってるというくらいクッション性がある。普段、ジムとかピラティスでトレーニングしてるので連れて行きたいと思います。長年の相棒として歩いて行ける靴だと思います」と絶賛し