オリックスは５日、小木田敦也投手が大阪市内の病院で右肘骨片除去手術を受けたと発表した。今後は患部の状態を確認しながら、リハビリなどを行っていく予定。４月に右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、リハビリ中に訴えていた違和感を取り除くために決断。球団と話し合い、保存療法ではない形での完治を選択した。プロ４年目の今季は初めて１軍登板がなく、１１月２２日に育成選手として再契約。