立ち技格闘技K―1は5日、都内で会見し、「90キロ以下級世界最強決定トーナメント」（来年2月8日、国立代々木競技場第2体育館）の追加対戦カードが発表された。K―1ワールドGPスーパー・バンタム級王者の金子晃大（28＝K―1ジム自由が丘/FROGGYM）は大久保琉唯（21＝K―1ジム・ウルフTEAMASTER）と対戦する。2人は2024年の55キロ以下級世界最強決定トーナメントの決勝戦で初対決。金子がローキックでKO勝ちを収め、優勝し