NEXERとトヨタウッドユーホームは共同で、一戸建て購入を検討している全国の男女100名を対象にしたアンケート調査「注文住宅と建売住宅の選び方」を実施した。「注文住宅」と「建売住宅」のどちらに魅力を感じるかを尋ねたところ、 66％が「注文住宅」に魅力を感じると回答。約3人に2人が注文住宅を選びたいと考えている。○なぜ注文住宅？注文住宅を支持する理由としてもっとも多かったのは、「間取りや仕様を自由に決められる」